Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Американский лидер Дональд Трамп решил, что США выйдут из ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, ее процитировало издание The New York Post .

По словам политика, организация поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые противоречат здравому смыслу и американским взглядам.

В Белом доме не согласны с политикой ЮНЕСКО в сферах равенства, разнообразия и инклюзивности. Организацию обвинили в предвзятости в связи с «пропалестинскими и прокитайскими» настроениями.

Ранее в Никарагуа сообщили о намерении выйти из ЮНЕСКО. К такому решению пришли после того, как Всемирную премию за свободу прессы присудили местной оппозиционной газете La Prensa. Журналисты издания работают за пределами государства — после арестов, конфискации имущества и давления со стороны властей.