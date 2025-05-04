Скандал в ЮНЕСКО. Премия оппозиционерам спровоцировала международный демарш

Власти Никарагуа заявили о намерении выйти из состава ЮНЕСКО после того, как Всемирная премия за свободу прессы была присуждена местной оппозиционной газете La Prensa. Об этом сообщило издание Quest France .

Журналисты La Prensa с 2021 года работают за пределами страны — после арестов, конфискации имущества и давления со стороны властей Никарагуа. Издание продолжает свою деятельность в онлайн-формате из Коста-Рики, Испании, Мексики, Германии и США.

ЮНЕСКО присудила La Prensa Премию свободы прессы имени Гильермо Кано за «смелый вклад в защиту свободы слова вопреки угрозам». Эта награда вызвала резкую реакцию Никарагуа — страну поместили на 172-е место из 180 в рейтинге свободы прессы.

Министр иностранных дел Никарагуа Валдрак Хаенчке в письме на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле назвал премию «оскорблением национальной идентичности» и обвинил La Prensa в «предательстве Родины», «поддержке насилия» и «пропаганде американского вмешательства». Он заявил, что ЮНЕСКО становится «соучастником» этих действий.

В ответ на заявление Азуле выразила сожаление и подчеркнула, что уход страны из организации приведёт к утрате доступа к международным программам в области образования и культуры. Она добавила, что защита свободы прессы входит в мандат ЮНЕСКО.

Официально Никарагуа выйдет из ЮНЕСКО 31 декабря 2026 года. Такой временной промежуток прописан в уставе организации.

Ранее сын президента Уганды собрался кастрировать телохранителя оппозиционного лидера.