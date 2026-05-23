Иранца задержали за подготовку к покушению на дочь Трампа

NYP: иранца задержали за подготовку к нападению на Иванку Трамп

В США экстрадировали 32-летнего иранца Мохаммада Бакера Саада Давуда Аль-Саади, который готовился к покушению на дочь американского лидера Дональда Трампа Иванку. Об этом сообщила газета New York Post.

По предварительной информации, связанный с Корпусом стражей Исламской Революции гражданин Ирана хотел отомстить за смерть своего наставника — генерала Касема Сулеймани, погибшего при ударе американского дрона шесть лет назад.

В соцсети Аль-Саади опубликовал снимок карты с отметкой дома Иванки Трамп и угрозой на арабском языке. Мужчину арестовали в Турции 15 мая и экстрадировали в Соединенные Штаты.

Силовики установили, что Мохаммад причастен к серии нападений по всей Европе и США. Ему предъявили обвинения в 18 эпизодах.

Ранее стало известно, что обвиняемый в покушении на Дональда Трампа Коул Аллен отказался признать вину. Он спровоцировал стрельбу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в конце апреля.