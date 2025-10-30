Трамп приказал немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно начать ядерные испытания. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, у США самый большой ядерный потенциал, однако Китай сможет за пять лет догнать Америку. Свое решение американский лидер обосновал тем, что у других стран уже есть «программы испытаний».

Администрация Трампа сообщила о переносе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином: она пройдет не в Кенчжу, как планировалось ранее, а в южнокорейском городе Пусан. Переговоры назначили на 11:00 по местному времени (05:00 по Москве).