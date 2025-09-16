Трамп пригрозил журналисту, что пожалуется на него президенту Австралии

Президент США Дональд Трамп жестко отчитал австралийского журналиста, который задал ему вопрос о бизнесе. Об этом сообщил телеканал Fox News в Instagram *.

Репортер поинтересовался у главы государства, занимается ли он бизнесом. В ответ Трамп спросил, откуда журналист приехал, и пригрозил пожаловаться австралийскому президенту.

«Ты вредишь Австралии. Вредишь ей очень сильно. А она хочет со мной ладить. Знаешь, ваш лидер скоро ко мне приедет — я ему о тебе расскажу. Ты задал очень плохой тон», — подчеркнул американский лидер.

Журналист извинился, на что Трамп сказал «Тише» и сделал соответствующий жест пальцем.

Ранее он рассказал, что американский сегмент социальной сети TikTok хотят купить сразу несколько крупных компаний. Он пообещал, что имена покупателей скоро обнародуют. Трамп добавил, что обсудил сделку по TikTok с председателем КНР Си Цзиньпином.