Несколько крупных американских компаний захотели купить TikTok

Несколько крупных компаний планируют приобрести TikTok. Американские власти скоро назовут покупателя. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас есть сделка по TikTok. Мы достигли сделки с Китаем. Мы поговорим с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] в пятницу, чтобы все утвердить», — сказал он.

Власти США давно хотели запретить TikTok из-за его связи с китайской компанией. Вашингтон требовал от ByteDance продать американское подразделение местным владельцам из-за опасений, что сбор данных пользователей может представлять угрозу национальной безопасности. Компания заверяла, что не передает эти данные китайскому правительству.

В июле Reuters заявил, что TikTok запустит отдельное приложение для американцев. Оно должно было работать на независимом алгоритме и системе данных. Однако позднее TikTok опроверг эту информацию.

Ранее министр финансов США Скотт Мнучин объявил, что Вашингтон и Пекин договорились о будущем TikTok в США. По условиям соглашения, платформа перейдет под управление американских компаний.