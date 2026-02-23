Трамп пригрозил «ужасными вещами» другим странам

Трамп: можно использовать лицензии, чтобы делать ужасные вещи с другими странами

Президент США Дональд Трамп может использовать торговые лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с другими государствами. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social .

«Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать ужасные вещи с иностранными государствами, особенно с теми, которые на протяжении многих десятилетий обкрадывали нас», — написал Трамп.

Верховный суд США 20 февраля постановил, что закон об экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил заградительные импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент назвал это решение позором и заявил, что у него есть некий запасной план.

Ранее американский лидер в ответ на блокировку его прошлых указов увеличил пошлины на импорт до максимально возможного американским законом уровня в 15%. Эту цифру он счел юридически обоснованной.