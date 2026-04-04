NBC раскрыл судьбу подбитого над Ираном американского штурмовика

Иран объявил о том, что его ПВО сбили еще один американский истребитель F-16. Телеканал NBC News при этом утверждает, что крушение потерпел штурмовик A-10 Thunderbolt.

Иранские средства ПВО сбили американский истребитель F-15E Strike Eagle 3 апреля. Одного члена экипажа удалось спасти, американские военные пытаются найти второго пилота.

Ситуацию осложняет то, что власти и местные торговцы в Иране объявили денежное вознаграждение за поимку американских авиаторов.

Для поддержки поисково-спасательной операции в регион направили штурмовик A-10 Thunderbolt. Он также попал под плотный огонь иранских сил. Пилот смог довести машину до Кувейта и катапультировался, летчика уже нашли.

Кроме того, под обстрел иранской ПВО попали два вертолета Blackhawk, участвовавшие в той де спасательной миссии. Их экипажам удалось вернуться на базу без потерь.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что президента Дональда Трампа проинформировали о происшествиях.

В конце марта новейший американский F-35 пошел на аварийную посадку после боевого вылета над Ираном. В КСИР заявили, что в этот самолет попала ракета.