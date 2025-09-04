Трамп пригрозил России «фазами два и три» ультиматумов по Украине

Трамп: если США не понравится решение РФ по Украине, то мир увидит последствия

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если ему не понравится решение российского президента Владимира Путина в отношении урегулирования конфликта на Украине, то мир «увидит, что произойдет». Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

Трампу не понравился вопрос журналиста, который высказал мнение, что США не выполняют свои ультиматумы в отношении России, несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта. Американский президент напомнил о 50%-ных пошлинах против Индии.

«Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе. Но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу», — резко ответил Трамп.

Ранее президент США анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время. После телефонного разговора Трамп намерен принять решение, как относиться к России.