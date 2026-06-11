Трамп пригрозил «разбомбить Иран к чертовой матери» и назвал сроки

Трамп пообещал разбомбить Иран в ночь на 12 июня при отказе от сделки

Американские военные выпустили по Ирану 49 ракет Tomahawk. Эта волна ударов скоро закончится, но может возобновиться с новой силой уже в ночь на 12 июня, заявил в эфире Fox News президент США Дональд Трамп.

Политик уверил, что он успел напрямую переговорить с иранскими официальными лицами. Они попросили прекратить бомбардировки, Трамп согласился сделать паузу.

Журналист Fox News также спросил у Трампа, что будет, если Тегеран не примет условия США о завершении конфликта.

«Президент Трамп сказал: „Мы разбомбим их к чертовой матери завтра ночью“», — привел представитель телеканала ответ политика (цитата по РИА «Новости»)

Reuters заметило, что иранские государственные СМИ опровергли заявления Трампа о его разговоре с чиновниками в Тегеране. При этом в сообщении прессы приводилось высказывание некоего высокопоставленного функционера Исламской Республики.

Агентство Mehr также объявило, что КСИР приступил к «первой фазе наступательных действий» после ударов США. Корпус намерен применить ракеты и беспилотники.

В ночь на 11 июня Иран пообещал закрыть Ормузский пролив для любых судов. Американское командование почти сразу же ответило, что этот стратегический пролив остается открытым.