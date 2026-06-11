Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов

Вооруженные силы Ирана закрыли проход по Ормузскому проливу для всех судов из-за атак ША. Об этом сообщил штаб командования Ирана.

В Штабе предупредили, что пролив закрыли для нефтяных танкеров и торговых судов. Любое судно, которое попытается пройти по Ормузскому проливу, будет атаковано иранскими военными.

США в ночь на 11 июня атаковали военные объекты на юге Ирана. Среди целей американских военных — системы ПВО, радары, а также командные пункты и пункты управления беспилотникам.

О массированном ударе ранее предупредил шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. В командовании ВС США заявили, что удары стали ответом на «необоснованную и продолжающуюся агрессию» Ирана.