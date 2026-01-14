Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой

Премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена ожидает большая проблема после слов о намерении острова оставаться в составе Дании. Об этом сказал президент США Дональд Трамп, его слова привел телеканал Fox News .

«Что ж, это их проблема. Я не согласен с ним. Не знаю, кто он. О нем ничего не знаю, но для него это станет большой проблемой», — заявил Трамп.

Нильсен во вторник заявил, что Гренландия не желает, чтобы Вашингтон контролировал остров или владел им.

В настоящее время Гренландия входит в Датское королевство. Остров находился в статусе автономии до 1953 года, но в 2009-м получил автономию с возможностью определения внутренней политики и самоуправления.

Ранее в американский конгресс внесли законопроект о «предоставлении статуса штата и аннексии Гренландии». Законодатели в США уверены, что это поможет защитить интересы страны в Арктике.