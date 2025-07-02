Трамп объявил о заключении сделки с Вьетнамом

Трамп: с 9 июля Вьетнам отменит пошлины на товары из США

США заключили торговую сделку с Вьетнамом. Американские пошлины в размере 40% начнут действовать на вьетнамские товары с 9 июля, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома сообщил, что договоренности удалось достичь после телефонных переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

«Условия таковы, что Вьетнам будет платить США пошлины в размере 20% на любые товары, поставляемые на нашу территорию, и пошлины в размере 40% на любой перевалочный экспорт», — отметил Трамп.

Судя по условиям сделки, вьетнамские власти предоставят Соединенным Штатам полный доступ к своему рынку. Таким образом, американскую продукцию будут продавать во стране по нулевой тарифной ставке.

Ранее Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Китаем. Дополнительных подробностей он не предоставил. При этом президент США указал на вероятность заключения новой сделки, которая «откроет» Индию.