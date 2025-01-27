Трамп пригрозил ликвидировать Федеральное агентство США по ЧС

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ликвидировать Федеральное агентство по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA). Об этом сообщил телеканал CNN.

После инаугурации Трамп нанес визиты в штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихийных бедствий. В беседе с журналистами в Эшвилле он раскритиковал деятельность FEMA, назвав его бюрократическим, медленным и неэффективным ведомством.

По мнению Трампа, агентство не справилось со своей задачей, поэтому теперь в планах американской администрации ликвидировать или реорганизовать его.

«FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы порекомендуем FEMA уйти», — сказал президент.

Трамп также предложил переложить задачу по ликвидации ЧС на штаты и их губернаторов. По его словам, такие меры помогут намного быстрее справляться с последствиями стихийных бедствий.

Ранее президент США заявил, что масштаб разрушений из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес превысил ущерб от возможного ядерного удара. Сумма уже перевалила за 250 миллиардов долларов.