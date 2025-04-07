Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами и прекращением переговоров

Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины для Китая, если Пекин не откажется от ответных мер. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Лидер американского государства потребовал от КНР отменить повышение торговых пошлин на товары на 34%. На принятие решения Трамп дал сутки.

«Если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение <…>, 8 апреля США наложат на него дополнительные пошлины в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля», — написал американский президент.

Трамп добавил, что, помимо этих мер, США прекратят все переговоры с Китаем относительно запрошенных встреч с представителями страны.

Ранее КНР выступила против новых американских пошлин. В китайском Министерстве коммерции усомнились в том, что США действительно страдали от текущей ситуации в мировой торговле.