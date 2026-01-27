Есть некий козырь: в каком случае США ударят по Ирану?

Научрук РСМД Кортунов: США ударят по Ирану только в случае эскалации

США решатся на удары по Ирану, только если в исламской республике вновь начнется эскалация наподобие массовых протестов, а в противном случае ограничатся экономическими мерами. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Это будет некий фон психологического давления на Иран, чтобы предотвратить жесткое подавление протестов. То есть некий козырь, которым американцы воспользуются в крайнем случае», — добавил он.

По данным газеты The Jerusalem Post, в Малаккский пролив вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. Таким образом президент Дональд Трамп расширяет инструментарий возможных действий против Ирана.