Окружение Трампа запаниковало из-за стремительного роста цен на нефть

CNN: помощники Трампа испугались, что рост цен на нефть ударит по экономике США

Администрация президента США Дональда Трампа запаниковала из-за реакции рынка и резкого роста цен на нефть в первые дни нападения на Иран, так как ожидала, что скачок будет кратковременным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Хотя высокопоставленные помощники Трампа ожидали кратковременного роста цен на нефть в первые дни войны с Ираном, масштабы и устойчивость реакции рынка застали их врасплох», — говорится в материале.

После начала атаки США и Израиля на Иран прошло чуть больше недели, но цены на нефть уже колеблются в районе 100 долларов за баррель. В Америке резко выросли цены на бензин, при этом нет гарантии, что рост не продолжится.

В минувшие выходные и в понедельник окружение Трампа в срочном порядке разрабатывало широкий спектр вариантов, направленных на стабилизацию финансовых рынков и ограничение влияния роста нефтяных цен на стоимость бензина в США. Даже рассматривалось прямое вмешательство в глобальную торговлю нефтью.

Дело в том, что снижение цен на бензин являлось элементом стратегии республиканцев, желающих сохранить большинство на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

Автор статьи Адам Канкрин напомнил, что сейчас в Ормузском проливе практически полностью остановлено судоходство. Это привело к перебоям в поставках примерно 20% мировой нефти.

Ранее в Финляндии предрекли республиканцам проблемы на выборах из-за затяжного конфликта с Ираном и колебаний мировых цен на нефть.