Трамп пригрозил Ирану мощными ударами в ближайшие ночи

Иран не прошел проверку меморандумом о взаимопонимании и поэтому американские военные в ночь на вторник, 14 июля, начнут серию новых мощных ударов. Об этом в интервью журналисту Хью Хьюитту заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Иран нарушил все договоренности и показал себя ненадежным партнером.

«Мы нанесем по ним мощный удар. Мы будем сильно по ним бить сегодня вечером, а потом и завтра», — заявил Трамп.

Американский лидер не исключил, что целями ударов могут стать власти Исламской Республики.

«Эта злокачественная опухоль должна быть удалена и эта операция станет болезненной», — добавил Трамп.

Отвечать на вопрос, примут ли участие в предстоящих ударах по Ирану израильские войска, Трамп не стал, пояснив, что не хочет об этом говорить.

Президент США направил в конгресс официальное заявление о возобновлении ударов по военным объектам на территории Ирана в качестве ответа на обстрелы силами Корпуса стражей Исламской Революции танкеров, проходящих через Ормузский пролив.