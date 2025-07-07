«Хотят перестроить мир». В Германии заявили об опасности стран БРИКС

На Западе испугались инициатив стран БРИКС, заявив, что они якобы планируют перекроить современное мироустройство и разрушить их гегемонию. Об этом сообщило издание Bild .

«Они хотят перестроить мир — и ослабить Запад. <…> В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ», — говорится в материале.

Кроме того, на базе Нового банка развития БРИКС должен заработать гарантийный фонд для увеличения инвестиций в развивающиеся страны. Его также можно будет использовать для трансграничных расчетов.

Издание эту инициативу оценило как угрозу, отметив, что страны БРИКС якобы планируют «захватить мировую арену».

Ранее на Западе сравнили совместные фото с саммита БРИКС в Бразилии и прошлогоднюю фотосессию на саммите G20, причем не в пользу последнего. В первом случае присутствуют организация и уважительное отношение, а во втором — хаос.