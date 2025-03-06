Трамп приготовился упразднить министерство образования США

Президент США Дональд Трамп может подписать указ об упразднении Министерства образования уже 6 марта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

В соответствии с проектом документа, министру образования Линде Макмэхон поставили задачу «принять все необходимые меры для содействия закрытию» ведомства. Отмечается, что все действия должны быть «максимально целесообразными и законными».

Эксперты считают, что для полного расформирования министерства необходимо получить большинство голосов в сенате — 60.

В консервативном «Проекте-2025», разработанном фондом «Наследие» при администрации Трампа, предложили детальную «дорожную карту» для закрытия этого ведомства.

В частности, одним из этапов была обозначена передача управления по гражданским правам министерства под контроль Министерства юстиции США, а портфеля студенческих кредитов — под регулирование Министерства финансов.

Президент США неоднократно высказывался за упразднение Министерства образования. Во время предвыборной кампании в декабре 2024 года Трамп заявил, что намерен ликвидировать это ведомство. По его мнению, деятельность министерства является избыточной и создает дополнительную бюрократию, а его функции могут быть переданы соответствующим структурам на уровне штатов.

В конце января администрация Трампа уволила или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников министерства юстиции. Нововведения затронули некоторых специалистов подразделений национальной безопасности и уголовных расследований. Среди переведенных сотрудников был заместитель помощника генерального прокурора США Джордж Тоскас.