В Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений

Администрация президента США Дональда Трампа уволила или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников министерства юстиции. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многие из них были переведены на новые должности, где их влияние на ключевые решения министерства будет ограничено», — уточнили источники.

Нововведения затронули некоторых специалистов подразделений национальной безопасности и уголовных расследований. Среди переведенных оказался заместитель помощника генерального прокурора США Джордж Тоскас.

Собеседники издания сообщили, что такие действия могут свидетельствовать о планах новой американской администрации изменить структуру ведомства и усилить контроль за иммиграционной политикой.

Ранее сотрудники иммиграционной и таможенной службы США начали задерживать нелегальных мигрантов, чтобы депортировать их из страны.