Раскрыта длительность рукопожатия Си Цзиньпина и Трампа

Трамп активнее начал приветствие Цзиньпина и притянув его руку к себе, но китайский лидер не позволил перехватить инициативу и уравнял положение.

Президент США 13 мая посетил Китай впервые за девять лет. Трамп в ходе визита планирует обсудить с Си Цзиньпином ситуацию в России, Иране и на Тайване. Вместе с ним в Пекин прибыли крупнейшие мировые предприниматели.

Первые переговоры политиков растянулись на два часа. Американский лидер назвал беседу великолепной.

Также Трамп охарактеризовал Китай прекрасной страной, однако уклонился от ответа на вопрос, о чем конкретно говорил с Цзиньпином.

Миллиардер и соратник президента США Илон Маск назвал встречу замечательной и отметил, что там случилось «много хорошего».