Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою на инаугурацию
CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию в январе 2025 года
Избранный президент США Дональд Трамп прислал председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По его данным, китайский лидер приедет в США, чтобы присутствовать на церемонии. Также на мероприятие пригласят других иностранных гостей. Телеканал отметил, что в числе участников может оказаться и премьер-министр Венгрии Виктор.
В декабре он провел переговоры с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Также Орбан встретился с будущим советником нацбезопасности Майком Уолцем и бизнесменом Илоном Маском.
Ранее издание Politico предположило, что редакция журнала Time назовет Трампа «Человеком года». В честь презентации новой обложки избранный президент по традиции позвонит в колокол, открывающий Нью-Йоркскую фондовую биржу.
Time 9 декабря опубликовал список претендентов на звание человека 2024 года. Помимо Трампа в него вошли вице-президент Камала Харрис, принцесса Кейт Миддлтон, Илон Маск и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.