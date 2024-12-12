Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою на инаугурацию

CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию в январе 2025 года

Избранный президент США Дональд Трамп прислал председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщил телеканал CBS News .

По его данным, китайский лидер приедет в США, чтобы присутствовать на церемонии. Также на мероприятие пригласят других иностранных гостей. Телеканал отметил, что в числе участников может оказаться и премьер-министр Венгрии Виктор.

В декабре он провел переговоры с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Также Орбан встретился с будущим советником нацбезопасности Майком Уолцем и бизнесменом Илоном Маском.

Ранее издание Politico предположило, что редакция журнала Time назовет Трампа «Человеком года». В честь презентации новой обложки избранный президент по традиции позвонит в колокол, открывающий Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Time 9 декабря опубликовал список претендентов на звание человека 2024 года. Помимо Трампа в него вошли вице-президент Камала Харрис, принцесса Кейт Миддлтон, Илон Маск и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.