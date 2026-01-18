Трамп пригласил Орбана в «Совет мира»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по вопросам управления сектором Газа. Об этом в эфире радиостанции Kossuth сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.

По его словам, правительство страны считает приглашение большой честью, поэтому предложение Трампа примут.

«Венгрия ценит миротворческую деятельность президента США и возлагает надежды на урегулирование ситуации в секторе Газа. Мы заинтересованы в мире на Ближнем Востоке, положение в регионе оказывает серьезное влияние на безопасность в Европе», — заявил министр.

Сийярто уточнил, что Орбан поручил сообщить американской администрации о решении принять предложение Трампа.

Западные СМИ отмечали, что учреждением «Совета мира» Трамп пытается создать альтернативу ООН. Однако за постоянное членство он потребовал один миллиард долларов с каждого участника.