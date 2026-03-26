Трамп пригласил Мирзиеева на заседание Совета мира

Президент США Дональд Трамп пригласил узбекского коллегу Шавката Мирзиеева принять участие в предстоящем заседании Совета мира и саммите G20, который пройдет в Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов в телеграм-канале .

«В адрес президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева поступило письмо от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», — написал Асадов.

По его словам, в своем обращении глава Белого дома дал высокую оценку присутствию узбекского коллеги на инаугурационном заседании Совета мира, состоявшимся в феврале. Трамп отметил, что президент Узбекистана показал значительные успехи в своей деятельности, и поблагодарил за приглашение посетить страну

«Президент Дональд Трамп, в свою очередь, пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами», — заявил Асадов.

Ранее газета The Guardian сообщила, что США намерены построить в секторе Газа военную базу для международных сил Совета мира. Объект окружат 26 сторожевыми вышками.