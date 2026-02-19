Белый дом собирается возвести в секторе газа военную базу. Объект предназначается для международных стабилизационных сил, которые будут действовать под руководством Совета мира. Об этом сообщила газета The Guardian .

Базу окружат 26 сторожевыми вышками и забором с колючей проволокой. На объекте также возведут полигон для стрельбы, бункеры и склады для военной экипировки. База займет площадь более 1,4 квадратных километра и сможет вместить пять тысяч человек.

«Источник, близкий к планированию, сообщил Guardian, что небольшой группе претендентов — международным строительным компаниям с опытом работы в зонах боевых действий — уже показали этот район во время ознакомительного визита», — отметило издание.

Ранее CBS News допустил, что Соединенные Штаты ударят по Ирану 21 февраля. Пентагон перебросил на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации за 20 лет.