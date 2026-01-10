Трамп прервал важную встречу ради любования бальным залом
Трамп прервал встречу с главами нефтяных компаний ради любования бальным залом
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главами нефтяных компаний сделал перерыв, чтобы посмотреть на строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщил Fox News.
Глава государства вел переговоры почти с 20 руководителями крупных американских нефтегазовых компаний. Во время встречи президент резко поднялся с места и подошел к окну, чтобы взглянуть на работы в бальном зале.
«У нас много других людей, которым не удалось попасть внутрь. Я сказал: „Если бы у нас был бальный зал, мы бы собрали больше тысячи человек“», — отметил Трамп.
Он добавил, что ему очень нравится вход в строящееся помещение.
«Вау! Какой, какой вид! Это дверь в бальный зал», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее он жестко раскритиковал журналистку, которая готовила сюжет о тратах на проект. Трамп объяснил, что строители бального зала работают в рамках сметы и опережают установленные сроки.