Трамп предупредил о взрыве иранских нефтепроводов из-за блокады

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может серьезно пострадать в ближайшие три дня. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News .

По словам американского лидера, по иранским нефтепроводам проходили большие объемы нефти. При продолжении морской блокады республика рискует столкнуться с тяжелыми последствиями в течение примерно трех дней.

«И если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее в хранилища или на суда, что и происходит с ними, так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что такой сценарий может лишить Иран почти половины нефтедобывающих мощностей.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон отказался от прежнего формата контактов с Тегераном. Теперь, если Иран захочет возобновить диалог, то ему придется направить делегацию в Соединенные Штаты или договориться о телефонной беседе.