«Слово за тобой, Дональд». Байден и Трамп согласились провести дебаты в конце июня | 360°

Мир 16 мая 2024, 00:49 «Слово за тобой, Дональд». Байден и Трамп согласились провести дебаты в конце июня CNN: предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп согласились принять участие в предвыборных дебатах 27 июня 2024 года. Об этом сообщила телекомпнания CNN.

Оба претендента на пост главы государства приняли предложение провести дискуссию на площадке телеканала.

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«Я получил и принял приглашение от CNN принять участие в дебатах 27 июня. Слово за тобой, Дональд. Как ты сказал: где угодно, в любое время, в любом месте», — написал Байден в соцсети X.

Представитель лидера республиканцев также подтвердил его готовность принять участие в дебатах. Имена ведущих этого противостояния в эфире и другие детали станут известны позже.

В апреле этого года Трамп позвал Байдена на предвыборные дебаты в суд.

«На самом деле давайте проведем дебаты сегодня вечером в суде — по национальному телевидению. Буду ждать», — предложил он.

Ранее Байден заявил, что готов встретиться на дебатах с Трампом.