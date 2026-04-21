Трамп предупредил о возможном исчезновении Европы

Трамп: Европе следует привести себя в порядок, чтобы не исчезнуть

Если Европа не приведет себя в порядок, то просто исчезнет. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC .

«Европа должна привести себя в порядок. С точки зрения энергетики и иммиграции они должны навести порядок, иначе Европы больше не будет», — заявил глава Белого дома.

До этого американский лидер сравнил НАТО с «бумажным тигром», отметив, что давно придерживается такого мнения об альянсе. Трамп добавил, что натовские страны отчаянно нуждаются в США.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился, что Вашингтон придет на помощь Европе в случае прямого вооруженного конфликта с Российской Федерацией. По его словам, Трамп воспринимает европейцев как надоедливого дальнего родственника с нулевой ценностью, поэтому ЕС следует оценить свои силы без учета возможностей США.