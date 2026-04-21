Родственник, которого не жалко: почему Европа надоела США?

Медведев: США не жалко Европу, и они не будут заступаться за нее против России

Европейцам не стоит рассчитывать на вмешательство США в случае прямого вооруженного конфликта с Россией, поскольку они не нужны Дональду Трампу и ему их не жалко. Об этом написал в телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он сравнил Европу с надоедливым и вредным дальним родственником, «который привык сытно жрать со стола хозяина». При этом ценность ее как союзника нулевая, что показали события на Ближнем Востоке, а у США слишком много проблем для прямого столкновения с Россией, добавил Медведев.

«Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США», — предложил зампредседателя Совбеза.

В частности, он призвал оценить защищенность военных и энергетических производств, а также арсеналы, включая ядерный.

«Voilà, bóbr kurwa!» — подытожил Медведев, намекая на милитаристские заявления Франции и Польши.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа хочет создать новый военный блок против России, в который привлечет и Украину.