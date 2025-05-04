«Китай убивают». Трамп резко высказался о своих пошлинах

Президент США Дональд Трамп исключил возможность отмены высоких пошлин против Китая ради возвращения Пекина за стол переговоров. Однако в интервью Fox News допустил их снижение.

«Они полностью уничтожены»

Отвечая на вопрос интервьюера, Трамп дал понять, что не намерен идти навстречу Пекину.

«Нет», — коротко ответил он на прямой вопрос, готов ли он полностью отменить тарифы ради начала переговоров.

Президент добавил, что Китай находится в глубоком кризисе.

«Китай сейчас убивают. Они полностью уничтожены. Их заводы закрываются. Их безработица зашкаливает. Я не хочу уничтожать Китай, но в то же время я не позволю им зарабатывать сотни миллиардов и строить танки и корабли», — заявил Дональд Трамп.

При этом Трамп допустил, что в какой-то момент тарифы могут быть снижены, но только «чтобы вообще можно было вести бизнес». Он подчеркнул, что китайская экономика «в плохом состоянии» и Пекин «отчаянно хочет торговли».

Глава Белого дома не исключил, что часть тарифов может остаться навсегда. По его словам, благодаря жесткой экономической политике в США может прийти до девяти триллионов долларов инвестиций.

Экономический бум

На вопрос об угрозе рецессии Трамп ответил: «Все нормально… Мы в переходной фазе. Все будет фантастически». Он также выразил уверенность, что страну ждет «величайший экономический бум в истории».

Китай, в свою очередь, по информации Reuters, готов обсуждать отмену части собственных пошлин и уже подготовил список американских товаров, которые могут быть исключены из 125-процентных ограничений. В него входят, в частности, медикаменты, микросхемы и двигатели для самолетов.

Однако при этом китайские власти не намерены торопиться с переговорами. КНР хотел бы сначала увидеть реакцию других стран на пошлины Трампа.