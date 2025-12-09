На Трампа обрушились с критикой после его слов о Европе

Главы ЕС осудили Трампа за его высказывания о Европе

На президента США Дональда Трампа посыпалась критика после того, как он осудил руководство европейских стран. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что американцам не нужно спасать европейскую демократию.

«Вам нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. А если вы не можете найти общий язык с Европой, то по крайней мере сделайте своим партнером Германию», — заявил он.

Речь Трампа прокомментировала и глава евродипломатии Кая Каллас. Она написала в соцсети X, что в США, в отличие от Европы, не соблюдается свобода слова и запрещена политическая оппозиция.

Бывший замглавы Еврокомиссии Боррель после речи Трампа обратился к ЕС с просьбой противостоять американскому лидеру, который объявил объединению «политическую войну».

«Европейские лидеры должны перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником, прячась за боязливым и благодушным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС — технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический», — подчеркнул он.

Ранее глава Белого дома осудил Еврокомиссию за штраф в 120 миллионов долларов, наложенный на принадлежащую Илону Маску соцсеть Х. Трамп призвал европейцев быть очень осторожными и добавил, что Европа идет «по очень плохому пути».