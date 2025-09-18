Трамп предпочел пошлины антироссийским санкциям

Американский лидер Дональд Трамп во время разговора с главой ЕК Урслой фон дер Ляйен об антироссийских ограничениях заявил, что больше предпочитает пошлины, чем санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций», — заявили журналисты.

Урсула фон дер Ляйен до этого заявила, что хорошо поговорила с американским президентом о совместных усилиях по «увеличению экономического давления» на Россию с помощью дополнительных ограничений.

Также она отметила, что Евросоюз в пятницу планирует представить странам-участникам объединения новый пакет антироссийских санкций.

В рамках пакета ЕС намерен установить правила для ограничения выдачи виз гражданам России. Также союз внесет в черный список банки и нефтеперерабатывающие заводы из Китая и Индии, однако не станет вводить против этих государств пошлины.