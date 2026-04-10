Трамп предостерег Иран от сборов за проход через Ормузский пролив

Трамп: Ирану лучше отказаться от платы за проход танкеров через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Иран не взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

Трамп дал понять, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг одного из ключевых морских маршрутов для поставок нефти. Американский лидер заявил об этом на фоне достигнутого с Тегераном соглашения о двухнедельном прекращении огня.

«Есть сообщения, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив — им лучше этого не делать, а если делают, им лучше остановиться сейчас», — написал президент США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США не скрывал разочарования из-за позиции части европейских союзников, которые отказались помочь с разблокировкой Ормузского пролива. Он уточнил, что речь шла лишь об отдельных странах, поскольку большинство членов альянса выполнили свои обязательства.