Трамп предложил три пути уничтожения иранского обогащенного урана

Трамп потребовал от Ирана передать уран США или уничтожить
Президент США Дональд Трамп предложил три варианта уничтожения обогащенного урана Ирана. Свои версии он изложил в соцсети Truth Social.
«Обогащенный уран („Ядерная пыль!“) будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — написал американский лидер.
Он уточнил, что в качестве свидетелей уничтожения урана выступит комиссия по атомной энергии США или ее эквивалент.
США и Иран достигли понимания по Ормузскому проливу. Переговоры находятся на финальной стадии, но пока в стадии обсуждения точный формулировки по вопросу ядерной программы Ирана.
В меморандуме остаются несколько вопросов, по которым существуют неопределенности. В частности, неясно, кто будет контролировать Ормузский пролив после открытия, а также неизвестно, как будет утилизироваться уран.