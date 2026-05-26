Трамп предложил три пути уничтожения иранского обогащенного урана

Президент США Дональд Трамп предложил три варианта уничтожения обогащенного урана Ирана. Свои версии он изложил в соцсети Truth Social.

«Обогащенный уран („Ядерная пыль!“) будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — написал американский лидер.

Он уточнил, что в качестве свидетелей уничтожения урана выступит комиссия по атомной энергии США или ее эквивалент.

США и Иран достигли понимания по Ормузскому проливу. Переговоры находятся на финальной стадии, но пока в стадии обсуждения точный формулировки по вопросу ядерной программы Ирана.

В меморандуме остаются несколько вопросов, по которым существуют неопределенности. В частности, неясно, кто будет контролировать Ормузский пролив после открытия, а также неизвестно, как будет утилизироваться уран.