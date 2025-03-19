Трамп предложил неожиданный способ защиты украинской энергоструктуры

Соединенные Штаты готовы помочь Украине в управлении энергетическими объектами. Если США будут ими владеть, то это будет лучшей защитой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, его слова на брифинге передала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. <…> Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — заявила пресс-секретарь.
Президенты США и Украины провели телефонный разговор 19 марта, он продлился около часа. По словам Трампа, большую часть времени лидеры обсуждали вчерашние переговоры американского главы с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент США заявил, что диалог с Зеленским получился «очень хорошим».
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