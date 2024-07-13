Трамп предложил Байдену «стать командой»

Президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. С таким предложением в социальной сети Truth Social выступил лидер республиканцев Дональд Трамп.

«Джо следует немедленно пройти тест на когнитивные способности, и я пройду его вместе с ним», — предложил Трамп.

По его словам, в результате представители конкурирующих партий на выборах президента впервые «станут командой», и это пойдет на благо страны.

Он считает, что такое испытание должно стать обязательным для всех будущих кандидатов в президенты США вне зависимости от их возраста.

Ранее Байден, выступая на слете своих сторонников в штате Мичиган, заявил, что ему не 81 год, а на 40 лет меньше.