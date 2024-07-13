«Мне всего 41 год». Байден «скинул» свой возраст наполовину

Байден пошутил на предвыборном мероприятии о своем возрасте

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден заявил, что ему не 81 год, а на 40 лет меньше. Такое высказывание он сделал на предвыборном мероприятии в штате Мичиган.

«Я убежден, что нужно давать людям шанс <…> Именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41», — сказал американский лидер.

По его мнению, с возрастом приходит мудрость, а «альтернатива (видимо, в виде лидера республиканцев Дональда Трампа — прим. ред.) — не такая уж альтернатива».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оговорки Байдена, которые он допустил в рамках саммита НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.

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