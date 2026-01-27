Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию с лидером России Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее американская журналистка опубликовала в соцсети X совместный снимок Трампа и Путина и сообщила, что фото висело в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера. Под фотографией с саммита также висел другой снимок в рамке, где Трамп держал за руку свою маленькую внучку.

Журналисты отметили, что фото в Белом доме по размеру и композиции совпало со снимком, который Путин прислал Трампу после саммита. Этот же снимок он потом демонстрировал прессе в Овальном кабинете.

Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон рядом с Анкориджем. Сначала Путин и Трамп побеседовали в формате «три на три», потом к ним присоединились представители делегаций обеих стран.