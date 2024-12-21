Трамп потребует от НАТО новых расходов на оборону

После инаугурации президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Его советники предупредили об этом европейских коллег, сообщила газета Financial Times .

Советники избранного президента по внешней политике сообщили союзникам США по НАТО, что им придется увеличить траты на оборону более чем вдвое. До сих пор действовала договоренность, достигнутая на саммите 2023 года в Вильнюсе, о 2% ВВП, но после вступления в должность Трамп потребует поднять планку до 5%.

Один из источников Financial Times сообщил, что республиканец может смягчить свои требования. Он предложит повысить военные расходы стран — членов альянса до 3,5% за более выгодные условия взаимной торговли.

Во время предыдущего президентского срока Трамп критиковал НАТО. Эксперты в области права допустили, что он обойдет запрет своего предшественника на выход из альянса.