Трамп потребовал военные самолеты из-за страха перед Ираном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп потребовал от Пентагона военные самолеты на время предвыборной кампании, а также попросил ввести запрет на полет других воздушных судов над его резиденциями и местам проведения митингов. Об этом со ссылкой на письмо предвыборного штаба Трампа сообщила газета The Washington Post .

Близкие к политику источники объяснили журналистам, что Трамп всерьез опасается удара беспилотниками или ракетами со стороны Ирана в условиях, когда Секретная служба не может предоставить ему достаточный уровень защиты.

Пресс-секретарь ведомства Энтони Гульеми заявил, что Трамп, как бывший президент США, уже получает высочайший уровень защиты. Соратники политика тут же указали, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис летает на военном самолете Air Force Two.

По словам собеседников журналистов, Трамп несколько раз интересовался, не связаны ли покушения в городе Батлер в Пенсильвании и Уэст-Палм Бич во Флориде, которые он пережил с Ираном. Сам он считает, что ближневосточная страна не простила ему гибель генерала Касема Сулеймани, удар по которому он одобрил.

Источником страха политика стало июньское задержание сотрудниками ФБР гражданина Пакистана в Бруклине. Согласно обвинительному заключению, которое суд раскрыл в августе, задержанный пытался нанять киллеров от имени правительства Ирана для убийства Трампа.

Кроме того, федеральные прокуроры заявили, что предвыборный штаб кандидата от Республиканцев столкнулся с хакерской атакой со стороны иранских взломщиков. Они пообещали опубликовать документы в СМИ или поделиться ими с представителями Харрис.

Также в конце сентября появилось обвинительное заключение против трех иранцев, которые, как считает следствия, на протяжении многих лет следили за одним из адвокатов Трампа. Кроме того спецслужбы США предупредили сотрудников предвыборного штаба о получении данных, что Иран начал на них охоту.

В ходе повторного выступления в штате Батлер в Пенсильвании Трамп появился на публике за прозрачным пуленепробиваемым щитом. В ходе своего выступления он заявил, что сегодня весь мир смеется над США, хотя еще четыре года назад уважал.