Белый дом раскрыл, с чем согласились Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в беседе отметили важность налаживания диалога между российской стороной и США. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее процитировало РИА «Новости» .

По ее словам, оба президента указали, что двусторонние отношения США и России требуют улучшения. Кроме того, лидеры двух стран согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо завершить прочным и надежным мирным соглашением.

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 18 марта. После беседы стороны объявили, что Россия согласилась на 30 дней остановить удары по энергетическим объектам Украины.

Позднее пресс-секретарь Кремля уточнил, что Путин не отменял приказа прекратить огонь по украинской энергоинфраструктуре.

Уже в среду, 19 марта, Трамп провел разговор с Зеленским. Украинский президент согласился на прекращение ударов по энергетическим объектам России.