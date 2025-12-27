Трамп потребовал раскрыть все имена «списка Эпштейна»

Президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции раскрыть все имена из списка по делу Джеффри Эпштейна. Об этом он написал на своей странице в Truth Social .

Политик уверен, что с финансистом сотрудничали демократы, а не республиканцы. Трамп потребовал обнародовать имена этих демократов, чтобы «выставить их на посмешище». Также он призвал ведомство «вернуться к работе на благо» Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что «радикальные левые» не хотят говорить о преимуществах его политики и Республиканской партии США. Они интересуются только Эпштейном, который уже умер и дело которого до сих пор активно обсуждается в стране.

Минюст обнародовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, в основном это фотографии. Общий объем данных — три гигабайта. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы — это отдельные изображения, другие представляют собой многостраничные документы.

Ранее Минюст США обнародовал документы, из которых следует, что ФБР в 2020 году получило непроверенные сведения о предполагаемом изнасиловании женщины Дональдом Трампом и Джеффри Эпштейном. Информатор ФБР сообщил, что посоветовал пострадавшей обратиться в полицию, позже она покончила с собой.