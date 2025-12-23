Минюст США опубликовал показания об изнасиловании против Трампа

Минюст США опубликовал документы, согласно которым ФБР в 2020 году получило неподтвержденную информацию, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн вместе изнасиловали некую женщину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Информатор ФБР сообщил, что посоветовал пострадавшей обратиться в полицию, а позже она покончила с собой.

Кроме того, нынешний президент США летал на самолете, принадлежавшем Эпштейну, чаще, чем сообщалось ранее. Он поднимался на борт как минимум восемь раз с 1993 по 1996 годы, в том числе с тогдашней женой Марлой Мейплз, дочерью Тиффани и сыном Эриком.

Всего в новую публикацию вошло более 29 тысяч страниц текста, а также видео- и аудиофайлы.

Недавно другому американскому лидеру — Биллу Клинтону — и его жене Хиллари пригрозили уголовной ответственностью, если они не дадут официальные показания по делу Эпштейна.