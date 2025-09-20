Трамп потребовал от Венесуэлы принять выдворенных из США заключенных и психов

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять назад всех неблагонадежных граждан страны, выдворяемых из Штатов. Об этом сам глава государства написал в соцсети Truth Social.

«Мы требуем, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений, включая худшие в мире сумасшедшие дома, которых венесуэльское „руководство“ насильно переправило в Соединенные Штаты Америки. <… > Вышвырните их к черту из нашей страны, немедленно, или цена, которую вы заплатите, будет неисчислимой!», — заявил глава Белого дома.

Трамп заявил, что в Соединенных Штатах тысячи людей пострадали или даже были убиты этими «монстрами».

Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки Виктор Хейфец заявил, что США вряд ли решатся на открытое вмешательство в дела Венесуэлы или попытаются свергнуть действующего президента Николаса Мадуро. Белый дом ожидает, что власти Венесуэлы согласятся на политические уступки.