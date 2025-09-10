Политолог Хейфец сообщил, что США вряд ли пойдут на непосредственное вторжение в Венесуэлу
США едва ли приступят к открытому вмешательству в дела Венесуэлы или попытаются свергнуть действующего президента Николаса Мадуро, однако близки к такому решению. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института Латинской Америки Виктор Хейфец в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Как пояснил аналитик, Белый дом ожидает, что венесуэльское руководство согласится на политические уступки и снизит влияние Китая в регионе.
«Из Венесуэлы идут наркотики, это правда, но идет их, по разным данным, от 5 до 10%: Это никак не объясняет, зачем США сосредоточили такие силы в стороне от основных маршрутов наркотрафика», — отметил политолог.
Крупнейшие американские военные учения развернулись у побережья Пуэрто-Рико. По сведениям Пентагона, в зоне размещены пять тысяч солдат.