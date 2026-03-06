Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет заключать никаких соглашений с Ираном, кроме договоренности о его полной капитуляции. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции!», — написал он.

После этого, как отметил глава Белого дома, США вместе с союзниками будут работать над восстановлением страны и ее экономики. Он добавил, что у государства может быть «великое будущее», завершив публикацию лозунгом: «Make Iran Great Again».

До этого в интервью NBC News Трамп заявил, что Вашингтон стремится полностью сменить нынешнее руководство Ирана и хочет, чтобы у страны появился «хороший лидер». По его словам, у США есть несколько кандидатов, которые могли бы возглавить Исламскую Республику, и американская сторона предпринимает шаги, чтобы эти люди смогли пережить текущий конфликт.