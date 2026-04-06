Трамп потребовал гарантии свободного транзита через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность судоходства через Ормузский пролив остается одним из ключевых приоритетов Вашингтона в контексте возможной сделки с Ираном. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме .

Отвечая на вопрос, готов ли он рассматривать соглашение с Тегераном без гарантий безопасности судоходства в Ормузском проливе, Трамп дал понять, что этот пункт останется для Вашингтона принципиальным. Он подчеркнул, что для США это является большим приоритетом.

По словам американского лидера, любая приемлемая для него сделка с Ираном должна включать обязательство по обеспечению свободного транзита через этот стратегически важный маршрут.

«Нам нужна сделка, которая будет приемлема для меня, и частью этой сделки станет наше требование обеспечить свободный транзит нефти и всего остального», — заявил Трамп.

Ормузский пролив — один из важнейших мировых маршрутов для поставок нефти. Ранее в Иране заявили, что все суда, проходящие через него, должны соблюдать новый иранский закон, иначе им грозит арест. Власти страны также подчеркнули, что эпоха свободного судоходства через Ормуз закончилась, а плата за транзит теперь должна взиматься в иранской валюте.