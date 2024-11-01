Fox News: Трамп подал в суд на CBS после выхода обрезанного интервью Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подал иск в суд против телеканала CBS на 10 миллиардов долларов за вмешательство в выборы и отказ публиковать необрезанную версию интервью с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«Это действие касается предвзятых и незаконных действий CBS по вмешательству в выборы и процесс голосования посредством злонамеренного, обманного и существенного искажения новостей», — написали в иске политика.

Иск подавали в штате Техас, он указывает на нарушение журналистами местного закона.

Ранее бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что если бы у власти в 2022 году был Трамп, то эскалации украинского конфликта удалось бы избежать, а российская сторона не начала бы специальную военную операцию. Этот вывод он сделал после тесного сотрудничества с американской администрацией, когда ее возглавлял бывший глава Штатов.